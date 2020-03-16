السلطات المصرية تعلق حركة الطيران في كافة مطارات البلاد

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولى، تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بدايةً من ظهر يوم الخميس القادم، لافتاً إلى أن "هذا الإجراء سيستمر حتى 31 آذار المقبل، في إطار الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا".
بالتوازي، كانت السلطات المصرية علقت في وقت سابق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة شاملة للتعامل مع تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما خصص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.
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