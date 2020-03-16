حذّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بغداد من أن الولايات المتحدة سترد "كما يجب" على أي استهداف جديد للأميركيين، بعدما تعرّضت قاعدة عسكرية تؤوي جنودا أميركيين في العراق لسلسلة هجمات هذا الشهر.
ولفت بومبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي عبد المهدي، إلى أن "الولايات المتحدة لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لحياة الأميركيين" وانه على "الحكومة العراقية الدفاع عن عناصر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد الجهاديين"، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية .
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو لعبد المهدي: لن نتسامح مع أي هجمات تستهدف الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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