الدفاع الروسية: أكثر من 577 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان منذ 2018

أشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أن أكثر من 577 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان منذ تموز 2018.، حيث بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين عادوا إلى البلاد من أراضي الدول الأجنبية 577262 شخصاً.
وشددت الوزارة، في بيان عرضت فيه النشرة الإخبارية لمركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين، على عودة 15 نازحا خلال الـ 24 الساعة الماضية إلى أماكن الإقامة الدائمة داخل البلاد، إضافة إلى تأهيل أربعة مبان سكنية وترميم مخبز.
وفي هذا الإطار، عملت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة في الجيش العربي السوري، على تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 2.7 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها بتدمير 31 عبوة ناسفة.
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