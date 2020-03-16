8 ملايين بريطاني مهددون بـ(كورونا)

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نصر المجالي: مع انتظار صدور إجراءات مشددة في مواجهة فيروس (كورونا)، بعد اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية (كوبرا) اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون، كشف موجز سري أن أزمة الفيروس التاجي في بريطانيا قد تستمر حتى ربيع 2021، وتشهد دخول 7.9 ملايين شخص إلى المستشفى.

وتقول الوثيقة التي وضعها كبار الشخصيات في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) اطلعت عليها صحيفة (الغارديان) إن المسؤولين عن الشؤون الصحية يتوقعون أن يستمر الفيروس لمدة 12 شهرًا أخرى، وتكشف الوثيقة عن تأثيرات ذلك على الموظفين الرئيسيين في NHS وأجهزة الشرطة ورجال الإطفاء.

وتقول: "من المتوقع أن يصاب ما يصل إلى 80 في المئة من السكان بـ COVID-19 في الأشهر الـ 12 المقبلة، وقد يتطلب ما يصل إلى 15 في المئة (7.9 ملايين شخص) دخول المستشفى".

وقالت الغارديان إن الوثيقة تم إعدادها في الأيام الأخيرة من قبل فريق الاستعداد والاستجابة للصحة العامة في إنكلترا. وقالت الدكتورة سوزان هوبكنز، نائبة مدير خدمة العدوى الوطنية بهيئة الصحة الوطنية: إن إدارتها استخدمت أرقام السيناريو الأسوأ المعقولة، لتأكيد أهمية الأشخاص الذين يعانون من الأعراض للبقاء في المنزل، بما في ذلك العاملون في مجال الرعاية الصحية من أجل الحد من انتشار الفيروس".

وإلى الآن تم تسجيل أكثر من 170.000 حالة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، مع تأكيد أكثر من 6500 حالة وفاة في ست قارات.

ضغوطات

وإلى ذلك، يواجه بوريس جونسون ضغوطاً متزايدة من أجل تصعيد دراماتيكي لاستجابة الحكومة للفيروس التاجي - حيث يكافح الوزراء لتفسير سبب عدم وجود حظر على التجمعات الكبيرة وإغلاق المدارس.

ودافع وزير النقل غرانت شابس عن الإجراءات المحدودة التي اتخذتها المملكة المتحدة حتى الآن، قائلاً إنها كانت "تقودها العلوم" واتهمت دولًا أخرى باتخاذ إجراءات "شعبوية" لا يكون لها التأثير الصحيح.

مناطق اشباح في لندن ومناطق بريطانية

لكنه اعترف بأن بريطانيا ستحتاج قريبًا إلى نفس الخطوات الصعبة، التي اتخذتها دول الجوار مثل فرنسا وألمانيا في تقدم الفيروس عندها.

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وفرضت فرنسا ضوابط على حدودها مع ألمانيا، كما ان هناك قيودا على وسائل النقل في معظم أنحاء أوروبا، مع إغلاق المدارس والحانات والمطاعم. وتمنع النمسا التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، كما منعت الولايات المتحدة جميع المسافرين من أوروبا.

ووسط تزايد الانتقادات، سيرأس جونسون اجتماعًا طارئًا آخر للجنة الحكومية للطوارىء (كوبرا) في وقت لاحق اليوم، وستنظم جلسات إحاطة صحفية يومية لطمأنة الجمهور بكل ما هو ممكن.

وناشد الوزراء كبار العاملين في مجال التصنيع أن يصلحوا مصانعهم لإنتاج أجهزة تهوية لمساعدة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من المرض.

عقوبات

وفي ظل سلطات جديدة صارمة، فإن الأشخاص الذين يرفضون الدخول في الحجر الصحي يواجهون الاعتقال أو دفع غرامة تصل إلى 1000 جنيه إسترليني. وقالت مصادر رسمية إن الشرطة قادرة على استخدام "القوة المعقولة" لكبح أولئك الذين يمكن أن يصيبوا الآخرين.

حالة رعب وخوف في وسائل النقل

ومع ذلك، وبصرف النظر عن حث الأشخاص الذين يعانون من السعال أو الحمى على العزلة الذاتية، فقد اتخذت سلطات المملكة المتحدة أكثر الخطوات قسوة، قائلة إن التوقيت يجب أن يكون مناسبًا حتى تكون فعالة.

لكن يبدو أن الجمهور البريطاني يتولى الأمور بنفسه، حيث لوحظ اليوم أن قطارات الركاب فارغة بشكل غير عادي حيث اختار العمال والموظفون البقاء في المنزل.

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