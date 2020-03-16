عاجل.. بدء الانتخابات البلدية في فرنسا رغم انتشار كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، بفتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية في فرنسا رغم انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، السبت، إنّ البلاد تعمل على زيادة الابتعاد الاجتماعي، لمحاربة انتشار وباء الفيروس التاجي المستجد كورونا.

وتابع رئيس الوزراء الفرنسي أنّ قرار الإغلاق الذي جاء بسبب تفشي كورونا، الذي أصاب أكثر من 140 ألف شخص حول العالم، يشمل جميع الشركات باستثناء تلك التي تعتبر أساسية.

وقال فيليب: "ستظل الأسواق ومحلات المواد الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود والبنوك والصحف ومحلات التبغ مفتوحة، كما تبقى أماكن العبادة مفتوحة، لكن سيتم تأجيل الاحتفالات والتجمعات الدينية".

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واعترف فيليب بأنّ الفرنسيين يجدون مفهوم الابتعاد الاجتماعي بغيضا "لأننا شعب يحب التجمع، بهيج، يحب العيش معا، وربما ذلك يزداد أكثر عندما يبدأ الخوف في الانتشار".

واختتم قائلا: "رأينا الكثير من الناس في المقاهي والمطاعم في الأوقات المعتادة، ويجعلني هذا سعيدًا، لأن هذه هي فرنسا التي نحبها جميعًا، ولكن لبضعة أسابيع، ليس هذا ما يتعين علينا القيام به".

يذكر أنّ فيروس كورونا المستجد، يواصل انتشاره وتوغله داخل معظم دول العالم، ما نتج عنه العديد من التبعات والقرارات الصعبة التي تستهدف الحد من استمرار انتشار العدوى بين المواطنين والمقيمين في كل دولة.