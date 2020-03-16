شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى مرشد: صيدليات استغلت كورونا لرفع الأسعار.. والكمامات وصلت 100جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب الدكتور مجدي مرشد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك كثيرون استغلوا فيروس كورونا فى حصد أموال على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنه فى الوقت الذى يتم فيه خفض أو بيع المعقمات بالمجان جشع التجار جعلهم يقومون برفع الأسعار لأضعاف.

ولفت إلى أنه تم زيادة الأسعار بشكل غير طبيعي مثل المعقمات المستوردة التي ارتفع سعرها من 150 إلى 500 جنيه، وعلبة الكمامات وصلت من 20 لـ 100 جنيه، بينما وصلت الكمامة N95 من 10 جنيه لـ 100 جنيه، وهى أسعار غير مقبول بها وتدل على جشع.

وطالب مجدى مرشد، بعقاب كل من يستغل احتياج الشارع ويقوم برفع الأسعار وأن تقوم الداخلية بشن حملات على الصيدليات والمحال التى تبيع هذه المنتجات وإغلاقها حال ثبوت بيعها للمنتج بغير سعره الطبيعى، معتبرا أن تخصيص رقم من قبل حماية المستهلك خطوة تحمى المواطنين ولكن لابد من استكمالها بحملات تفتيشية مكثفة .

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وشدد على أنه لابد من ثبات الاسعار على هذه المنتجات حتى لا يصاب المواطنين بالهلعويقومون بتخزين المنتجات بشكل مبالغ فيه وشراء أكثر مما يحتاجونه.

وكان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، أكد أن سيارات الضبطية القضائية، هي حملة أطلقها جهاز حماية المستهلك العام الماضى كتجربة، مؤكدا أن سيارات جهاز حماية المستهلك لديهم صلاحيات الضبطية القضائية، ويتواجدون فى الأسواق لضبط أى سلع مخالفة تضر بالمستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية التي أطلقها الجهاز تغطى 15 محافظة، مشيرا إلى أن هناك مركز لتلقى الشكاوى، حيث إنه عندما يتلقى هذا المركز أى شكوى من المواطنين يتم بثها فورا إلى سيارات الضبطية القضائية المتواجدة في المنطقة الخاصة بالشكوى، حيث يتم التحرك على الفور والتعامل مع الشكوى بصورة إيجابية، ويتم التعامل مع المواطن صاحب الشكوى والوصول إليه للتحقق من الشكوى ، ونستهدف حل فورى للشكوى.