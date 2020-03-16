الجزائر: تدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولايتي الجلفة وسطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الاثنين، تدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بولايتي الجلفة (شمال) وسطيف (شمال شرق)، بالإضافة إلى توقيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة (شمال شرق) شمال شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت قوات الجيش أمس إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من ولايتي الجلفة وسطيف سبع قنابل تقليدية الصنع، فيما أوقفت قوات للجيش بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 27 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان (شمال غرب) والأغواط (وسط).

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