محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:
أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومديري مديريات الشئون الصحية والقوى العاملة بالمحافظة، بمنع تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافتريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.
يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنة في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تداول "الشيشة"، باعتبارها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر منع "الشيشة" بالمقاهى والكافتريات والأماكن العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.