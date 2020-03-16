منع "الشيشة" بالمقاهى والكافتريات والأماكن العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة ومديري مديريات الشئون الصحية والقوى العاملة بالمحافظة، بمنع تقديم "الشيشة" بالمقاهي والكافتريات والأماكن العامة بدائرة المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لذلك.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير بيئة صحية آمنة في ضوء تحذيرات وتوصيات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بمخاطر تداول "الشيشة"، باعتبارها بيئة صالحة لانتشار الفيروسات ومصدر للعدوى.