الرئيس اللبناني يؤكّد ضرورة التشدد في تطبيق إجراءات إعلان التعبئة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ):
أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، على ضرورة التشدد في تطبيق الاجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأحد بعد إعلان التعبئة العامة في البلاد لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع الرئيس عون اليوم الإثنين في قصر بعبدا، مراحل تنفيذ الاجراءات ، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وتلقى الرئيس عون "سلسلة تقارير من الوزارات والاجهزة الامنية المعنية حول التقيد بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء بهدف حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء".
يذكر أن مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت أمس الأحد التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى 29 مارس الجاري، واتخذ سلسلة قرارات تطبيقية لهذا الاعلان، إبرزها إقفال مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي وجميع المرافئ الجوية والبحرية والبرية اعتباراً من بعد غد الاربعاء .
كما قرر المجلس اقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس، باستثناء ما تقتضيه ضرورات العمل في بعض الوزارات والادارات العامة، وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي، ومؤسسة كهرباء لبنان، ومصرف لبنان والمصارف والصيارفة.
وقرر تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية، باستثناء المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية والمنتجات الزراعية.
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