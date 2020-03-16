رئيس جنوب أفريقيا يعلن فيروس كورونا "كارثة وطنية"

أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا أن البلاد في حالة "كارثة وطنية" في الوقت الذي أعلن فيه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 61 شخصا حتى الآن.
ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز" اليوم الأحد، قال رامابوسا في كلمة وجهها للشعب ونقلها التلفزيون على الهواء مباشرة، إن تفشي الفيروس الذي رصد لأول مرة في الخامس من مارس قد يكون له أثر كبير "وربما طويل الأمد" على الاقتصاد الواهن الذي يعاني بالفعل من الركود.
وأضاف رامبابوسا ان الإجراءات التي ستتخذ لوقف تفشي المرض ستشمل حظر السفر إلى البلدان التي تشهد معدلات اصابة عالية بالفيروس.
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