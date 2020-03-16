ليبيريا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية فى ليبيريا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمسئول كان عائدًا من سويسرا إلى البلاد الجمعة الماضية.

وقالت وزارة إعلام ليبيريا في بيان نشر على مواقع التواصل الإجتماعي - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الإثنين - إن السلطات الصحية الليبيرية أبلغت الرئيس "جورج ويا" أن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا المعروف باسم كوفييد 19".. مضيفة أن المريض المصاب هو رئيس وكالة البيئة.

وأوضح البيان أن الرئيس الليبيري سيوجه كلمة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت جرينتش) للإعلان عن إجراءات

جديدة مهمة ستضعها الحكومة لمنع انتقال العدوى.. مشيرا إلى أن الحكومة تحث الجميع على التزام الهدوء ويواصل مسئولو الصحة في البلاد البحث عن جميع الأشخاص الذين كان على تواصل مع الشخص المصاب من أجل وضعهم في الحجر الصحي خلال فترة حضانة الفيروس.وكانت ليبيريا قد تضررت بشدة إلى جانب غينيا وسيراليون من وباء إيبولا الذي أودى بحياة 11300 شخص في غرب أفريقيا بين نهاية عامي 2013 و2016.يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على مستوى العالم بلغ 152 ألفا و428 حالة.يشار إلى أن المنظمة اضافت أن 5 آلاف و393 شخصا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي وتم تسجيل حالات الإصابة في 141 دولة.. موضحة أن الصين مازالت أكثر الدول تضررا من الفيروس حيث سجلت 81 ألفا و48 حالة، تلتها إيطاليا التي سجلت 21 ألفا و157 حالة، فيما تأتي إيران في المرتبة الثالثة عالميا بأكثر من 12 ألفا و700 حالة.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر عام 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.