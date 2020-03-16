أمريكا تحذر من بقاء ملايين الطلاب خارج المدارس لمكافحة "كورونا"

حذر مسؤولون أمريكيون اليوم ، الإثنين ، من احتمالية بقاء ملايين الطلاب خارج المدارس خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال مسؤولون تابعون لولايتي تكساس وأوهايو الأمريكيتين - وفقا لما ذكرته صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني - "إن هناك احتمالية لبقاء ملايين الطلاب خارج

المدارس خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19".



وكانت 33 ولاية أمريكية قد قررت إغلاق كافة المدارس العامة فيها وفقا لحسابات مؤسسة أسبوع التعليم الأمريكية المتخصصة في تغطية إخبار التعليم، فحين يقترن الأمر بإغلاق مناطق محددة في

ولايات أخرى فإن ما لا يقل عن 32.5 مليون طالب في المدارس العامة الذين يحضرون ما لا يقل عن 64 ألف مدرسة قد توقفوا عن التعليم بسبب فيروس كورونا الجديد الذي أودى بحياة أكثر من 6 آلاف شخص في جميع أنحاء العالم.



وذكرت مصادر أمريكية أنه تم تسجيل 3 آلاف و130 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في 49 ولاية وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية وواشنطن العاصمة حتى يوم أمس الأحد.