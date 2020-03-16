الصين: استمرار عقوبات أمريكا على إيران بعد تفشي كورونا "غير أخلاقي"

دعت الصين، اليوم الإثنين، الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران، لضمان حصولها على مساعدات إنسانية في الوقت المناسب، خصوصًا أنها تعاني حاليًا من تفشي فيروس "كورونا الجديد" (وباء كوفيد-19).

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ – في تصريح خلال المؤتمر الصحفي

اليومي بمقر الوزارة- "إن العقوبات الأحادية من شأنها فرض المزيد من القيود على جهود إيران في مكافحة الفيروس في الوقت الذي تعاني فيه بالفعل للتعاطي مع الأزمة"، مضيفًا: "الإبقاء على العقوبات في هذه المرحلة سيكون غير أخلاقي، حيث إن العقوبات تضغط على الاقتصاد الإيراني وتعيق المساعدات الدولية".وتابع شوانغ : "رفع العقوبات الحالية سيساعد على الحفاظ على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في إيران خلال هذه الفترة الحرجة"..مشيرا إلى أن بكين تتابع مع طهران عن قرب تطورات انتشار الوباء.. مؤكدا أن الصين ستواصل تقديم أي موارد تحتاجها إيران في مكافحة الفيروس لاسيما الإمدادات والفرق الطبية.