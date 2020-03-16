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مصرع ملكة جمال وجنينها أثناء اجتيازها الجدار الأمريكي المكسيكي

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لقيت ملكة الجمال من جواتيمالا، ميريام أستيفاني لونا، يوم 15 مارس مصرعها بعد سقوطها من الجدار الذي يفصل الولايات المتحدة عن المكسيك وهي في الشهر الثامن من الحمل.

وقال المفوض الجمركي الأمريكي، مارك مورغان، في حديث أدلى

به لصحيفة "The Mirror" إن ملكة الجمال السابقة البالغة من العمر 19 عاما حاولت مع زوجها البالغ من العمر 26 عاما وصول ولاية تكساس من ولاية سيوداد – هواريس المكسيكية بطريقة غير شرعية، وصارت تتسلق ليلا الجدار الفاصل بارتفاع 7 أمتار فسقطت على الأرض.

وحاول زوجها أن يقدم لها الإسعافات الأولية، ثم استدعى سيارة الإسعاف التي نقلت المرأة إلى مستشفى الولاية المكسيكية حيث أجرى لها الأطباء عملية قيصرية طارئة، لكنهم عجزوا عن إنقاذها وجنينها.

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