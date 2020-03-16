إيران: انتشار كورونا حدث بيولوجي معقد نخوض حربًا معه

قال قائد مقر قيادة عمليات مكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا زالي، الإثنين، إن انتشار الفيروس بهذا الشكل، هو حدث بيولوجي معقد، و"نحن نخوض حربًا طاحنة معه لا نعلم كم ستطول".

أضاف زالي أن نظام الحياة في طهران هذه الأيام، لا يتلاءم مع خطورة الوباء الذي يشكله كورونا.

وأشار زالي إلى أن بعض المسؤولين

الحكوميين والإداريين لم يأخذوا بعد فيروس كورونا على محمل الجد، وهناك بطء في تنفيذ الإجراءات الوقائية.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة إلغاء جميع الرحلات خلال عطلة عيد النوروز.

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وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 129 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19"، في

أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

وأفاد مدير دائرة الاتصالات العامة في وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، عبر "تويتر"، بارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.

وأضاف أن الحصيلة العامة للإصابات بالفيروس ارتفعت خلال اليوم الماضي بواقع 1053 حالة، لتصل إلى نقطة 14991 بعد أن كانت على مستوى 14991 أمس الأحد، فيما بلغ عدد المتعافين 4996 حالة.