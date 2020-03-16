5 كانتونات سويسرية تعلن الطوارئ لمواجهة كورونا

أعلنت خمسة من الكانتونات ( المقاطعات ) السويسرية هى تسينو وبازل وجورا ونيوشاتل وجريزون حالة الطوارئ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد الحالات فى جميع انحاء سويسرا 1500 حالة وعدد الوفيات 14 حالة، في نفس الوقت الذي أعلنت حكومة جنيف حالة الضرورةلمواجهة الفيروس إضافة الى إغلاق كافة المتاجر والمؤسسات العامة التى لاتقدم خدمات اساسية عند السادسة مساء .
من جهة أخرى قرر الجيش السويسرى الاستعداد لنشر بعض كتائبه لدعم القطاع الصحى الوطنى فى مواجهة الفيروس وحيث سيبدأاليوم الاثنين فى نشر كتيبة مؤلفة من 600 جندى لدعم جهود المستشفيات الميدانية وحيث يمكن لهذة الكتيبة استقبال وتقديم الرعاية اللازمة .
يذكر أن الحكومة السويسرية كانت قررت الجمعة الماضي إغلاق كافة المدارس، وحظرت التجمع لأكثر من مائة شخص، كما أشارت الحكومة الى أنها
ستنظر فى إجراءات تخص جميع حدودها الوطنية مع البلدان المجاورة فى حال تطلب الأمر ذلك .
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