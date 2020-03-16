اندلاع حريق داخل مخيم للاجئين في جزيرة يونانية

اندلع حريق كبيرفي مخيم للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته تقارير إعلامية.

وقال مسؤول في قطاع الإطفاء، في مقابلة صحفية، إنه لم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، مضيفا أنه كان كبيرا، وكان هناك حضور كبير لقوات الإطفاء في موقع الحريق.

ولم ترد معلومات فورية حول حجم الخسائر البشرية.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن قوات مكافحة الحرائق واجهت صعوبة في إخماد الحرائق نظرا للمسافات الضيقة للغاية بين أماكن إيواء اللاجئين في مخيم «موريا».

ويتكدس آلاف اللاجئين في مخيمات أقامتها السلطات اليونانية لإيواء طالبي اللجوء الذين يصلون عبر البحر إلى الجزر.

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