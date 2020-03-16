قالت وزيرة الصحة الصومالية، اليوم الاثنين، إن الصومال أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، بعد أن ثبتت إصابة شخص كان في الحجر الصحي.

وقالت الوزيرة فوزية أبيكار نور على تويتر «بعد الحجر الصحي وإجراء فحوص على أربعة صوماليين قدموا من الصين الأسبوع الماضي، نؤكد ثبوت إصابة أحدهم بفيروس كورونا. الوزارة تعمل على احتواء المرض».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصومال يعلن عن أول إصابة بفيروس «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.