الحكومة الألمانية تتعهد بدعم شركات الطيران لمواجهة أزمة "كورونا"

تعهدت الحكومة الألمانية لشركات الطيران بالدعم لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون قطاع الطيران والفضاء، توماس يارتسومبيك، اليوم الاثنين، قبل اجتماع مع القطاع في وزارة الاقتصاد الألمانية لمناقشة التداعيات الاقتصادية للوباء على القطاع إن قطاع الطيران يتعرض لاختبار تحمل قاس على نحو مباشر ومن دون ذنب في الأمر.

وأضاف يارتسومبيك: "الحكومة الألمانية تدعم شركات الطيران وموظفيها. نريد المساعدة في تجنب حدوث خسائر دائمة"، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة الأطراف لمواجهة الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن قطاع الطيران يواجه تراجعاً حاداً في الطلب وتقييداً واسع النطاق لحركة الطيران على المستوى الدولي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.