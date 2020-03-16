الرئيس الإندونيسي وحكومته يخضعون لفحوصات «كورونا»

ذكر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، أنه وأعضاء الحكومة خضعوا لفحوصات فيروس كورونا، بعدما نقل وزير النقل إلى المستشفى جراء إصابته بـ«كوفيد-19».

وأعلنت الحكومة مطلع الأسبوع أن الفحوصات أظهرت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بالفيروس.

وعند سؤال مودي عن نتائج فحوصاته قال: «أسألوا المسؤولين عن هذا».

ولم يكشف المسؤولون عن النتائج.

وقال الرئيس إن حكومته لن تطبق إغلاق البلاد رغم الدعوات العامة لاتخاذ مثل هذا الإجراء.

وأضاف: «أهم شيء هو البعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد يوريانتو إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 134 حالة اليوم الاثنين بعد ظهور 17 حالة مؤكدة أخرى.

وأضاف أن حصيلة الوفيات مازالت خمسا.

وأعلن أنيس باسويدان حاكم العاصمة جاكرتا يوم السبت عن غلق المدارس والمتنزهات العامة لمدة أسبوعين وحث الموظفين على العمل من المنزل بعد ارتفاع في عدد الحالات في العاصمة.

واتخذت العديد من المدن والأقاليم الأخرى إجراءات مماثلة.

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