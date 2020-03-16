إسبانيا: ارتفاع وفيات كورونا إلى 297.. وإصابة عمدة العاصمة

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، لتصل إلى 297 حالة.

وقالت الوزارة إن حالات الإصابة ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 8744 حالة، مضيفة أن العاصمة مدريد كانت المنطقة الأكثر تضرراً بواقع 4665 حالة.

وقال فرناندو سيمون، منسق الحالات الطارئة في مركز الصحة الوطنية، إن عدد الحالات المؤكدة بات 8744.

وقد أعلنت عمدة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، في تغريدة اليوم على موقع تويتر، إصابتها بالفيروس.

كانت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم قد أعلنت تأجيل جميع المباريات لمدة أسبوعين. وأعلن نادي بلنسية، أمس الأحد، أن خمسة أشخاص في النادي من بينهم ثلاثة لاعبين، أصيبوا بفيروس كورونا.

إلا أن خافيير تيباس رئيس الرابطة، قال إنه واثق من استئناف منافسات المسابقة واستكمالها.

وأضاف تيباس: «أعتقد أننا سنتمكن من استكمال منافسات المسابقة. سيكون هذا الأسبوع مهماً، فجميع مسابقات الدوري مترابطة».

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