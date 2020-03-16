الجزائر تعلّق كل الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، تعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية من وإلى أوروبا مؤقتا بداية من يوم الخميس المقبل.

جاء هذا القرار طبقا لتعليمات أصدرها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد اليوم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان، الذي نشرته الحكومة على بوابتها الإلكترونية، "قصد تعزيز تدابير الوقاية من انتشار كورونا فيروس على الـتـراب الوطـني، أصدر (رئيس الوزراء) عبد العزيز جراد، تعليمات إلى السيد وزير الأشغال العمومية والنقل بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية الـمتوجهة والقادمة من أوروبا، وذلك ابتداء من يوم 19 مارس 2020".

وكشفت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس (كوفيد 19) إلى أربع حالات.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48 حالة.

كانت وزارة الشباب والرياضة في الجزائر أعلنت، أمس الأحد، تعليق الأنشطة الرياضية في البلاد اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى 5 أبريل المقبل كإجراء احترازي.

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