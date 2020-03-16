ماليزيا تسجل 125 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أعلنت ماليزيا عن تسجيل 125 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، معظمها مرتبط بحفل ديني حضره حوالي 16 ألف شخص. وبذلك يرتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد إلى 553 لتظل الأكثر تضرراً في منطقة جنوب شرق آسيا. وتمثل ماليزيا وسنغافورة أكثر من نصف حالات الإصابة المسجلة في مختلف أنحاء آسيا، على الرغم من أنها تضم أقل من 40 مليوناً من سكان المنطقة الذين يبلغ عددهم 654 مليون نسمة.

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