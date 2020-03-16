إيران تسجل 129 وفاة و1053 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 129 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بذلك، يرتفع إجمالي الوفيات في إيران إلى 853 حالة منذ 19 فبراير الماضي عندما أعلنت طهران أول حالتي وفاة بالوباء في إيران.

وقال علي رضا وهاب زاده، في تغريدة على تويتر، «سجلنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1053 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و129 حالة وفاة جديدة».

وسجّلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات الجديدة مع تسجيل مئتي حالة، لكن العدد أقل بنحو خمسين إصابة عن اليوم السابق.

وبلغ مجموع الإصابات المسجلة في إيران 14 ألفا و991 إصابة.

ودعا المسؤولون الإيرانيون، مواطنيهم إلى البقاء في بيوتهم في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.لعشرين الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحافي متلفز، «ندعو الجميع لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد وعدم محاولة السفر إلى أي محافظة إطلاقا».

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