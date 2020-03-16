ارتفاع إصابات كورونا في الكويت إلى 123 حالة

سجلت وزارة الصحة الكويتية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أنه تم تسجيل 11 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مبيناً أن أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وثلاث حالات مخالطة لحالات سابقة وحالة واحدة قادمة من الخارج وجميعها لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة مصرية قادمة من مصر .

وبذلك يرتفع عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 123 حالة، تم شفاء 9 حالات منها.

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