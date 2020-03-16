البحرين تسجل أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا

قالت وزارة الصحة البحرينية على تويتر، إن المملكة أعلنت، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا.
وذكرت الوزارة، أن الضحية "مواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاماً، لديها أمراض وظروف صحية كامنة".
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