كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصومال تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، أن السلطات الصحية في الصومال، أكدت تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

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وفي سياق آخر، قد أعلنت السلطات الصومالية حالة الطوارئ بسبب زيادة الجراد الصحراوي لأنه يشكل تهديدًا كبيرًا لوضع الأمن الغذائي الهش في البلاد.

وقال مصدر صومالي: "مصادر الغذاء للناس وماشيتهم معرضة للخطر، وأسراب الصحراء كبيرة بشكل غير عادي وتستهلك كميات هائلة من المحاصيل والأعلاف".