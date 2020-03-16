كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 93 حالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة الروسية، اليوم الاثنين، 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأغلقت السلطات الروسية، الحدود مع بيلاروسيا للسفر الشخصي وسط تفشي مرض فيروس كورونا العالمي (COVID-19)، حسبما صرح رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الاثنين.

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وكانت الحكومة الروسية قد خصصت 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) يمكن استخدامها للتخفيف من تأثير COVID-19 إذا لزم الأمر.