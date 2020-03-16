كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تايلاند تخطط لإغلاق الحانات والمدارس ووقف مصارعة الديوك بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسؤولين، اليوم الاثنين، أن تايلاند تعتزم إغلاق المدارس والحانات ودور السينما وساحات مصارعة الديوك وغيرها من مراكز الترفيه للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد وكذلك تأجيل عطلة العام الجديد التايلاندي الشهر المقبل للحد من السفر.

وقالت راتشادا ثاناديرك، المتحدثة باسم الحكومة، على موقع "تويتر"، إن الحكومة ستطلب من مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافقة على إغلاق الجامعات والمدارس العامة والخاصة، وحلقات الملاكمة، وساحات مصارعة الديوك، والحانات والمسارح في جميع أنحاء البلاد، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

تأتي الإجراءات المخطط لها بعد أن قفزت الحالات الجديدة بما يقرب من ثلاثة أضعاف في غضون أسبوع ووصلت إلى 147.

مصارعة الديوك قانونية وشعبية كبيرة في تايلاند.

كما تخطط الحكومة لتأجيل عطلة رأس السنة الجديدة في سونغكران، التي تقع في 13 إلى 15 أبريل، للحد من السفر داخل وخارج البلاد لحضور مهرجان المياه التقليدي.

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من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء، ويسانو كريام نجام، إن المطاعم ستظل على الأرجح مفتوحة إذا اتخذت احتياطات بشأن الابتعاد الاجتماعي.

لكنه أضاف، أن مجموعتين من الإصابات المرتبطة بحانة ومباراة ملاكمة مزدحمة أظهرت الحاجة إلى الحد من التجمعات العامة.

وأوضح "ويسانو": "في هذه الحالة، الوقاية والعلاج هي الأولوية رقم واحد. علينا أن نعطي الأولوية لحياة الناس على السياحة والآثار الاقتصادية. لا نعرف مدى صعوبة المعركة القادمة".

كما أوصى بأن يعمل الموظفون الحكوميون من المنزل إذا استطاعوا.

وقد اتخذت الإجراءات الجديدة قرارًا من قبل فريق عمل خاص بالفيروس التاجي برئاسة رئيس الوزراء برايوث تشان أوشا.

أبلغت تايلاند عن 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 147. وتوفي شخص واحد بسبب الفيروس في تايلاند.