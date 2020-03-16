كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنزانيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية، في تنزانيا، اليوم الاثنين أول إصابة بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد أجبر فيروس كورونا، حكومات العالم على اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة، من إغلاق الحدود وإلغاء التجمعات وتعليق الدراسة إلى تدخل الجيش واستنفار كل القدرات في محاولة لصد هذا الوباء القاتل.

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وتصاعد القلق العالمي من انتشار فيروس كورونا خارج الصين بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وفرضت دول عدة، قيودًا على السفر إلى إيران بينما حثت أخرى مواطنيها على الابتعاد عن البلدان التي تسجل مستويات إصابة مرتفعة وقالت إنها ستفرض حجرا صحيا على الوافدين من تلك الدول.