كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولاية ألمانية تعلن عن تمويل بـ10 مليار يورو لمكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حاكم ولاية بافاريا الجنوبية الألمانية، اليوم الاثنين، عن تمويل يصل إلى 10 مليار يورو (11.21 مليار دولار) لمساعدة المنطقة على تحمل تفشي فيروس كورونا، حسبما صرح رئيس الوزراء، معلنًا حالة الطوارئ مع ارتفاع عدد الحالات الجديدة.

وقال الزعيم البافاري، ماركوس سويدير: "الوضع خطير للغاية ويتغير يوميًا، للأسف ليس للأفضل. لن نتخلى عن أي شخص."، كما ذكرت وكالة "رويترز".

ينتشر المرض بسرعة في ألمانيا، مما دفع حكومتها الفيدرالية إلى فرض ضوابط حدودية بشكل مؤقت على حدودها مع النمسا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبورج والدنمارك.

يسمح الصندوق للحكومة البافارية بشراء حصص في الشركات المتعثرة لمنع الإفلاس.