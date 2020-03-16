كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: الصين تتطلع لإعادة جدولة البرلمان أواخر أبريل أو أوائل مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط السلطات في الصين مبدئيًا لعقد اجتماعها البرلماني المتأخر في أواخر أبريل أو أوائل مايو، حسبما قال شخصان ضالعان في الاستعدادات لوكالة "رويترز" مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد حتى مع ارتفاعها في أماكن أخرى.

وحسب الوكالة، الاجتماعات السنوية لمجلس الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، والمعروفة باسم "الجلستين"، كان من مقرر لها في أوائل مارس ولكن تم تأجيلها بسبب تفشي الفيروس، ولم يتم الإعلان عن موعد جديد.

عقد الأحداث، التي تجذب عادة 5000 مندوب إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين، سيكون مؤشرًا رئيسيًا على أن القيادة الصينية ترى أن الأمور تعود إلى طبيعتها.

ولم يرد مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة وقسم الإعلام باللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لمجلس الشعب الصيني على الفور على الطلبات المرسلة بالفاكس للتعليق، اليوم الاثنين.

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وأدى تفشي المرض في مدينة ووهان بوسط البلاد إلى إصابة أكثر من 80 ألف شخص في البلاد، وقتل 3200 شخص وألحق دمارًا اقتصاديًا، مما تسبب في انخفاض إنتاج المصانع بأقصى سرعة خلال ثلاثة عقود.

لم يتم الانتهاء من توقيت مجلس الشعب الصيني، وقال أحد الأشخاص، إن عدد الحاضرين قد ينخفض، حيث يحتاج الزائرون من خارج بكين إلى الخضوع للحجر الصحي.

يجب على الأشخاص الذين يصلون الآن إلى العاصمة من أماكن أخرى في الصين قضاء أسبوعين في الحجر الصحي.

وقال الشخص، الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر: "لا يزال يتعين علينا تشغيله عن طريق الإذن، حيث ينتشر الفيروس التاجي بسرعة في جميع أنحاء العالم".