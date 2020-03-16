كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجر.. مسؤول: سنحتاج إلى أدوات نقدية لمعالجة التداعيات الاقتصادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن المجر ستحتاج إلى أدوات نقدية ومالية للتعامل مع الآثار الاقتصادية الخطيرة المتوقعة من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وقال "أوربان": "لقد اتصلت بمحافظ البنك الوطني المجري لأنه وبالمثل مع الدول الأوروبية الأخرى، وبصرف النظر عن الأدوات المالية، سنحتاج أيضًا إلى أدوات نقدية لمعالجة الأزمة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف "أوربان"، أن التداعيات الاقتصادية ستهدد العديد من الوظائف.