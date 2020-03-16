كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: تعليق الرحلات الجوية والبحرية مع أوروبا بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علقت السلطات الجزائرية، اليوم الاثنين، الرحلات الجوية والبحرية إلى أوروبا، بدءًا من 19 مارس الجاري، في إجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأصدر رئيس الوزراء الجزائري، عبد العزيز جراد، بيانًا رسميًا لتعليق جميع الرحلات الجوية والبحرية بين الجزائر وفرنسا.

وقال البيان: "الوزير الأول عبد العزيز جراد وبعد التشاور مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليب، أصدر تعليمات إلى وزير الأشغال العمومية و النقل، بغرض القيام بتعليق مؤقت لجميع الرحلات الجوية والبحرية ابتداء من 17 مارس".

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وأضاف البيان، أن هذا التعليق الاستثنائي "سيكون مصحوبا بترتيبات لإجلاء مواطنينا والمسافرين حاليا بين البلدين حسب الشروط والكيفيات التي تحددها شركتي النقل الجوية والبحرية"، كما ورد في البيان.

وأغلقت السلطات الجزائرية، المدارس والجامعات حتى الخامس من أبريل المقبل، بعد تسجيل أول حالة وفاة بسبب كورونا.

وكانت الحكومة الجزائرية، قد اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من تفشي الفيروس فمنعت حضور الجماهير لمباريات كرة القدم، وعلقت جميع التجمعات الثقافية والاجتماعية والسياسية.