كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطنة عمان تعلق صلاة الجمعة في المساجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تعليق صلاة الجمعة في المساجد في إطار الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق علقت سلطنة عمان، جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية والشبابية، وذلك في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما علقت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية لمدة شهر.

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وأوقفت عمان التأشيرات السياحية لجميع الدول، وكذلك الفعاليات الرياضية بكل أنواعها، وجميع الأنشطة الطلابية غير التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي قد تحدد لاحقاً والواجب اتباعها حسب المعطيات الوبائية.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة، وسجلت 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد مرتبطة بالسفر إلى إيران.