كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسبانيا تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في إسبانيا، اليوم الاثنين، 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

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وأعلنت السلطات الإسبانية، إغلاق الحدود من بين الخيارات قيد النظر للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا، وفرض حجر صحي شبه كامل في البلاد بحيث لن يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا للتوجه إلى مكان العمل أو لضرورات أخرى أبرزها شراء الطعام.

ويندرج هذا الاجراء المشدد في إطار حال التأهب التي أعلنت لخمسة عشر يوما في إسبانيا، البلد الثاني الأكثر تضررا بالوباء في أوروبا بعد إيطاليا.