كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تحظر التجمعات الكبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بأن قطر أغلقت المطاعم والمقاهي، وحظرت التجمعات الكبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وقد سجلت وزارة الصحة القطرية، مساء أمس الأحد، 46 إصابة بفيروس كورونا وارتفاع حصيلة المصابين إلى 401.

وقررت السلطات القطرية، إيقاف جميع الرحلات القادمة للدوحة اعتبارا من الأربعاء لمدة 14 يوما قابلة للتجديد في إطار إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

