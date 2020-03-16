كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليابان تخطط لتوسيع تحذيرات السفر إلى معظم أنحاء أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخطط السلطات في اليابان لتوسيع تحذيرات السفر إلى جزء كبير من أوروبا تحث الناس على تجنب الرحلات هناك مع انتشار وباء فيروس كورونا، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة اليابانية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أن اليابان سوف توسع مستوى استشاري من المستوى الثالث، والذي ينطبق بالفعل على الكثير من إيطاليا، إلى المناطق المحيطة في أوروبا. يحث هذا الإشعار الناس على تجنب كل السفر ويطلب من المقيمين اليابانيين هناك الاستعداد للإخلاء المحتمل، كما أوردت وكالة "رويترز".

وقالت الهيئة، ستخضع الدول الأوروبية الأخرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنرويج، على الرغم من أنها لا تشمل بريطانيا، لاستشارة من المستوى الثاني، تطلب من الناس تجنب السفر غير الضروري.