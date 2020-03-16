علم “اليوم24” من مصادر جيدة الإطلاع أنَّ إدارة المكتب الشريف للفوسفاط خاصة مديرية الشؤون العامة، أعلنت إصابة أحد مستخدميها بفيروس كورونا المستجد، يعمل بالمقر المركزي للمجموعة في مدينة الدار البيضاء، بعدمَا ظهرت عليه أعراض إنفلونزا حادة.
وقال المصدر ذاته، إنَّ التحليل المخبرية التي أجريت للمستخدم أثبتت إصابته بالفيروس، وهوَ الآن في منزله وحالته الصحية لا تدعو إلى القلق. ونتيجة لذلك، أعلنَ المكتب الشريف للفوسفاط عن الإخلاء الكلي للمقر باستثناء الحضور في الحالات القصوى.
وأكد مصدر الموقع أيضًا أنَّ أطباء تابعين للمكتب الشريف للفوسفاط استدعوا كل الأفراد المخالطين للمستخدم المذكور لإجراء الفحوصات، والذين كانوا على اتصال به خلال 14 يومًا الأخية،ر وجرى إلزامهم لحدود اللحظة بالبقاء في منازلهم والإتصال بالسلطات الصحية، إذ شعروا بأيَّ أعراض تتعلق بالفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار في الـOCP بعد تأكد إصابة مستخدم بفيروس كورونا..إخلاء المقر المركزي من الموظفين وإقرار العمل عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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