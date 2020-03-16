الداخلية تعلن عن إجراءات جديدة لاستعمال النقل العمومي…تهم الطاكسيات والترامواي والحافلات- التفاصيل

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تدابير وقائية جديد من فيروس كورونا، تهم النقل العمومي.

وأعلنت الوزارة عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهم تدبير النقل العمومي بمختلف أصنافه، حفاظا على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين.

الإجراءات تتمثل في حصر عدد مقاعد الركاب المسموح به بالنسبة لسيارات الأجرة الكبيرة، في ثلاثة مقاعد عوض ستة المعمول بها في الفترات العادية، والتزام حافلات النقل الحضري ومركبات الترامواي بعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية المخصصة لكل منهما، من خلال احترام العدد المسموح به من الركاب بما لا يتجاوز عدد الكراسي المتوفرة.

كما تهم هذه الإجراءات، إطلاق عملية تطهير وتعقيم واسعة لوسائل النقل العمومي عدة مرات في الأسبوع لتشمل مركبات الترامواي و حافلات النقل الجماعي بمختلف أنواعها و سيارات الأجرة من الحجمين الكبير والصغير.