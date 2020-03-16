إسبانيا.. تسجيل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الاثنين، عن تسجيل ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 8744 حالة، مقابل 297 حالة وفاة.

وفي إطار التدابير الاحترازية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا، فرضت السلطات الإسبانية يوم السبت الماضي، حضر التجول لمدة 15 يوما على الأقل. وتشمل حالة الطوارئ، إغلاق الأماكن، التي تشهد تجمعات، مثل دور السينما، والمسارح، والمتاحف، والمنشآت الرياضية، ومراكز اللهو، والحانات، وحدائق الأطفال، باستثناء الحالات الطارئة، التي تخص مساعدة المسنين، وشراء الدواء، والمواد الغذائية.

وتعتبر إسبانيا ثاني بؤرة تفشي فيروس كورونا في أوربا بعد إيطاليا.