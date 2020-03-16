اليوم..الإعلان رسمياً عن أول جرعة تجريبية للقاح فيروس كورونا

أعلن مسؤول أمريكي أنه سيتم الكشف، اليوم الاثنين، عن أول جرعة تجريبية كلقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ظل تفشي الفيروس،، ما يشكل بارقة أمل لملايين الناس.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، في حديث مع وكالة “أسوشيتد برس”، إن المشارك الأول في التجربة السريرية سيتلقى اللقاح التجريبي، لأن التجربة لم تعلن بعد، رسمياً، لافتاً الانتباه إلى أن المعاهد الوطنية للصحة تمول التجربة، التي تجري بمنشأة أبحاث في ولاية واشنطن.
وكشف المسؤول ذاته أن الاختبار سيبدأ مع 45 متطوعاً شاباً، وبصحة جيدة، حيث سيتناولون جرعات مختلفة من اللقاح، الذي طورته بشكل مشترك شركتا NIH، و Moderna Inc، مشيراً إلى أنه لا مجال لهؤلاء الشبان لالتقاط العدوى، لأن الجرعات، التي سيتناولونها تحتوي على الفيروس نفسه.
وأكد أن الهدف من الاختبار هو التحقق من أن اللقاحات لا تظهر أي آثار جانبية مقلقة، مما يمهد الطريق لاختبارات أوسع في الفترة اللاحقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الطبيب، أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، التابع للمعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أنه “حتى إذا سارت تلك الاختبارات الأولية بشكل جيد، فنحن هنا نتحدث عن عام إلى عام ونصف، قبل أن يصبح أي لقاح جاهز للاستخدام على نطاق واسع”.
وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أزيد من 5 آلاف و790 شخصاً في العالم منذ ظهوره في دجنبر الماضي، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس، استناداً إلى مصادر رسمية، أمس الأحد ، ي الساعة 9.00 بتوقيت غرينتش، فيما سُجلت 154620 إصابة في 139 دولة، ومنطقة منذ بداية انتشار الوباء.
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