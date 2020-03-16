شكرا لقرائتكم خبر عن فحص الرئيس الإندونيسي بعد مخالطة وزير مصاب بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت الحكومة مطلع الأسبوع أن الفحوصات أظهرت إصابة وزير النقل بودي كاريا سومادي بالفيروس. ولم يكشف المسؤولون عن النتائج. وقال الرئيس إن حكومته لم تعتبر إغلاق البلاد رغم الدعوات العامة لاتخاذ مثل هذا الإجراء. وأضاف: "أهم شيء هو البعد الاجتماعي وتجنب الأماكن المزدحمة".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أحمد يوريانتو إن عدد الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 134 حالة اليوم الاثنين بعد ظهور 17 حالة مؤكدة أخرى. وأضاف أن حصيلة الوفيات مازالت خمسة.
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