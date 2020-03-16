شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعليق الطيران من الخميس وتقلل عدد العاملين بالحكومة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح أن هذا الإجراء سيكلف شركة الطيران الوطنية خسائر تتجاوز 25ر2 مليار جنيه وقال إنه سيتم استغلال فترة تعليق حركة الطيران لتطهير وتعقيم المنشآت السياحية. وحث المواطنين على اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من الاختلاط وعدم الاستهانة بمخاطر الفيروس.
وقال إنه سيتم خلال ساعات إعلان قرار بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، على أن يستثني بعض القطاعات.
وطمأن المواطنين بشأن توافر السلع بعدما لوحظ من تكالب عليها خلال الأيام الماضية. وقال :"لدينا مخزون يكفي لشهور طويلة". وحذر من أنه سيتم التعامل بشدة وحزم مع من يقومون بإخفاء السلع.
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