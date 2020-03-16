شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تدرس "قرارات قوية" بشأن الحدود لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقال مصدر في مكتب ماكرون إن القادة توصلوا إلى اتفاق حول تدابير تتعلق بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سيتم إعلانها قريبا.
وأوضح المصدر أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعملون من أجل التوصل إلى إطار للرقابة على الحدود الداخلية، مضيفا أن ماكرون أدان خلال الاتصال التنفيذ أحادي الجانب للضوابط الحدودية داخل الكتلة من جانب بعض الدول الأعضاء.
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