شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تدرس "قرارات قوية" بشأن الحدود لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن "قرارات قوية"، وذلك بعد محادثات عبر تقنية الفيديو كونفرنس (مؤتمر الفيديو) مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وقال مصدر في مكتب ماكرون إن القادة توصلوا إلى اتفاق حول تدابير تتعلق بالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي سيتم إعلانها قريبا.

وأوضح المصدر أن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يعملون من أجل التوصل إلى إطار للرقابة على الحدود الداخلية، مضيفا أن ماكرون أدان خلال الاتصال التنفيذ أحادي الجانب للضوابط الحدودية داخل الكتلة من جانب بعض الدول الأعضاء.