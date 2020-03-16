قررت خلية الازمة في ديالى، الاثنين، فرض حظر للتجوال في ديالى بدءاً من يوم غد ولغاية الاثنين المقبل.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "مقتضيات مصلحة العمل ومن اجل عدم انتشار فايروس (كورونا) ضمن محافظتنا واستنادا الى اجتماع خلية الأزمة المنعقد في ٢٠٢٠/٣/١٦ قررت الخلية وبرئاسة محافظ ديالى مثنى التميمي، فرض حظر التجوال في المحافظة بشكل شامل واعتباراً من يوم غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧ الساعة ١١ مساءً ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣ الساعة ١١ مساءً".

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وأضافت أنه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر المحافظة اعتباراً من يوم غداً الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٣/١٧ ولغاية يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٣".

ولفتت الخلية أنه "تستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والدوائر الصحية وكذلك الدوائر الخدمية والصحفيين والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية"، مؤكدة أنه "تستثنى دائرة الشؤون المالية والادارية وقسم الحسابات والتدقيق في ديوان المحافظة من الامر لغرض اكمال رواتب موظفي الدوائر في المحافظة".