الصين ترسل طائرة إلى إيطاليا لإجلاء مواطنين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - طائرة تابعة لشركة إير تشاينا تحلق في سيتشوان يوم 26 فبراير 2020

ذكر تلفزيون (سي.سي.تي.في) الرسمي الصيني يوم الاثنين أن الصين أرسلت طائرة إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء مواطنين وطلاب من المناطق التي انتشر بها وباء فيروس كورونا.

وقال التلفزيون إن الرحلة حملت 125 مواطنا وتوجهت إلى مدينة وينتشو في إقليم تشجيانغ.

وقال التلفزيون ”أجرت الإدارات المعنية الفحوص الصحية على كل المسافرين وقامت بعمليات تفتيش طبية“.