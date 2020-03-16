شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفوجراف.. أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 الخرطوم أبوظبي - الخليج 365 ينشر "الخليج 365"، انفوجراف يوضح أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان.

Advertisements وبحسب الانفوجراف، تمتد علاقة صندوق أبوظبي للتنمية بالسودان لعشرات السنوات قدم خلالها العديد من المساهمات في المشروعات التموية التي كان لها الأثر الكبير في تنمية عجلة الاقتصاد واستفاد منها الملايين من السودانيين. وفيما يلي ننشر الانفوجراف الذي يوضح بالأرقام المساعدات الإماراتية.

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