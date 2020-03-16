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انفوجراف.. أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان

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الخرطوم أبوظبي - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

انفوجراف.. أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان

الخرطوم أبوظبي - الخليج 365

ينشر "الخليج 365"، انفوجراف يوضح أبرز مشروعات صندوق أبوظبي للتنمية في السودان.

 

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وبحسب الانفوجراف، تمتد علاقة صندوق أبوظبي للتنمية بالسودان لعشرات السنوات قدم خلالها العديد من المساهمات في المشروعات التموية التي كان لها الأثر الكبير في تنمية عجلة الاقتصاد واستفاد منها الملايين من السودانيين.

 

وفيما يلي ننشر الانفوجراف الذي يوضح بالأرقام المساعدات الإماراتية.

 

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