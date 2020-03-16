شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء المصري: قرار بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إنه من الخميس سيتم تعليق حركة المطارات بكافة المطارات المصرية،.



وأضاف بأنه سيصدر خلال ساعات قرار بتخفيض عدد العالمين بأجهزة الدولة المصرية والمصالح الحكومية، وسيتثني منه بعض القطاعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ويستثنى من القرار الجهات الخدمية.

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