شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنزانيا تعلن أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة التنزانية اليوم الاثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

وذكرت وزارة الصحة أنه تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وتم إيداع المريض الحجز الصحي. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن هوية المريض.

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